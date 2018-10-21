Kültür ve sanatın adresi Kepez

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin tiyatro, sergi, konferans, konser, yarışma, seminer ve festival alanında düzenlediği yüzlerce etkinlik, ilçe sakinlerini kültür ve sanatla buluşturuyor.

Bir zamanlar Antalya'nın arka bahçesi olarak görülen ve etkinlik düzenleyecek bir tek salonu bulunmayan Kepez, şimdi ise kültür sanatın adresi oldu. Kepez Belediyesi, Mimar Sinan Kongre Merkezi, Erdem Bayazıt ile Ahmet Hamdi Tanpınar kültür merkezleri, Modern Sanatlar Galerisi, semt konakları, müze, sergi ve fuaye alanları ile birbirinden özel kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2017'de düzenlediği yüzlerce etkinlikle ilçeyi kültür ve sanatın merkezi haline getirdi.

BİR YILDA YÜZLERCE ETKİNLİK

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün geçen yıl düzenlediği 13 konsere 6 bin 350, ilçe sakinlerini bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 28 seminere 7 bin, 211 özel etkinlik faaliyetine 496 bin 100, ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalara da 6 bin kişi katıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde açılan 18 sergiyi 2 bin 15 kişi ziyaret ederken, düzenlenen 12 konferansa ise 5 bin 650 kişi dinleyici olarak katılım gösterdi.

KBT'YE REKOR İZLEYİCİ

Kepez Belediyesi, sergi, konferans, konser, yarışma, seminer ve festivallerin yanı sıra tiyatro gösterileri ile de çok sayıda tiyatro severe ulaştı. Kepez Belediye Tiyatrosu'nun (KBT), geçen yıl 121 kez sahnelenen çocuk ve yetişkin oyununu 45 bin 500 tiyatro sever izledi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenen 6 özel tiyatro oyununu da 2 bin 800 kişi izledi. Kepez Belediyesi, kültür ve sanatın adresi olan ilçenin sakinlerini her yıl yüzlerce özel etkinlikle buluşturuyor.

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