Kültür mantarı yetiştiriciliği kursu başladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce düzenlenen kültür mantarı yetiştiriciliği kursunda eğitimlere başlandı.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, vatandaşların yoğun ilgi ve talepleri doğrultusunda, mantar yetiştiriciliğinin öğrenilmesi ve üretiminin yapılıp il ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından İŞKUR işbirliğinde Mantar Yetiştiriciliği Kursu açıldığını söyledi. Sağlam, kurum toplantı salonunda konusunda uzman personeller tarafından 11 gün süreli olarak uygulamalı ve teorik eğitimlerin verileceğini ve 25 kursiyerin katıldığını belirtti.

İbrahim Sağlam, alternatif bir üretim olan mantarcılığın ilde doğduğu yerde doymak isteyen üreticiler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bu kurslara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Sağlam, talepler doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de Mantar yetiştiriciliği kurslarının açılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



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