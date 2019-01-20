Kültür mantarı yetiştiriciliği kursu başladı

OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan kültür mantarı yetiştiriciliği kursu, 24 kursiyerin katılımıyla başladı.

Mantar yetiştiriciliğinin öğrenilmesi ve üretiminin yapılıp ekonomiye katkı sağlaması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kültür mantarı yetiştiriciliği kursu açıldı. 15 gün sürecek olan eğitimde 24 kursiyere uygulamalı ve teorik eğitim verileceği bildirildi.

Kursla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kursiyerlere başarılar dileyerek, “Kurumumuz bünyesinde uzman personellerimiz tarafından verilen eğitimlerde mantar yetiştiriciliğinin aşamaları, mantar işletmesi kurulumu ve işleyişi, pazarlaması gibi konularda ayrıntılı bilgi verilmektedir" dedi.



FOTOĞRAFLI