'Kültepe Ekonomi Zirvesi' yapıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Anadolu insanı ilk kez okuma yazmayı Kültepe'de öğrendi" dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından kentteki bir otelde gerçekleştirilen zirveye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, dünyadaki en sistemli ticaretin Kültepe'de ortaya konduğunu vurguladı.

'SİSTEMLİ BİR TİCARET TABLETLERLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR'

Ticari antlaşmalarda ve işlemlerde görülemeyecek kesin kuralların Kültepe'de çıkartılan tabletlerle görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kulakoğlu, "Kültepe açıkçası tüm zenginliğini ticaretten almıştı. Sadece elde edilen maden değil yapılan ticaretin sonunda Asur krallığının kazanmış olduğu vergilerden kaynaklanan bir zenginlikti. Bu zenginliğin ifadesi olarak biz Kültepe'de açığa çıkartılan yaklaşık 23 bin 500 tablette bunların izlerini görmekteyiz. Sistemli bir ticaret bu tabletlerle karşımıza çıkıyor. Bu sistem içerisinde Anadolu'nun en sistemli kazançlarından bir tanesi Anadolu insanı ilk kez okumayı yazmayı Kültepe'de öğrendi.Ticaretin getirdiği zenginliği kaydetmek için Anadolu insanı da yine okumayı yazmayı öğrenmek zorunda kalmıştı" dedi.

'DÜNYADAKİ EN SİSTEMLİ TİCARET KÜLTEPE'DE ORTAYA KONMUŞ'

Kültepe'de sistemli bir ticaret ağının kurulduğunu belirten Kulakoğlu, "Anadolu'da ki ve Kültepe'de ki bugünün ticaret rotası diye tabir edebileceğimiz bir kurum kurulmuştu. Kar-ı Ofisi diyebileceğimiz bir kurumdu. Bu kurum sayesinde ticaretin tüm kuralları yazılı hale getirilmişti. Dünya'da ki en sistemli ticaret Kültepe'de ortaya konmuş ve kurulmuş oluyordu. Günümüzde çoğu ticari antlaşmalarda veya işlemlerde görmeyeceğimiz kadar kesin kurallar bu tabletlerde karşımıza çıkmaktaydı. Kimin ne kadar vergi vereceği kimin sorumluluğa sahip olacağı bu tabletlerde açık ve net bir şekilde ortaya konmuştu. Bunu yapmayan veya bu kurallara uymayan kimseler Anadolu'da ticaret yapamazdı" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÜRÜNLERİYLE PAZARLARDA FARKLILAŞMALIDIR'

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin en başarılı tüccarlarının Kayseri'den çıktığını dile getirdi. İhracatçılar olarak 2018 yılındaki başarılarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Başkan Gülle, yeni vizyonu destekleyen stratejiler planladıklarını söyledi. Gülle, "Gelişmekte olan ülkelerin büyümeleri yüzde 4,7'den 4,5'e revize edilmiş durumdadır. Çin ekonomisinin 2019 yılı için büyüme tahminleri yüzde 6,2 olarak güncellenmiştir. Bu son 30 yılın en düşük rakamıdır. İhracatçılar olarak dedik ki 2018 yılındaki başarımızı sürdürmek için yeni bir vizyonu destekleyen yeni stratejilere ihtiyacımız var. Çünkü Dünya ile büyüyen bir Türkiye değil, ürünleriyle pazarlarda farklılaşan, beşeri sermayesi ile sanayisi 4,0'a entegre olmuş, üretimiyle stratejik ürünleri bir ülke yolunda ilerlemeliyiz. Bu yüzden önemsediğimiz ve belirlediğimiz 5G vizyonumuz ile bizleri güçlü Türkiye'ye, güçlü ekonomiye, güçlü ihracata, güçlü insan kaynağına ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.

2018 yılında ihracatlarına baktıklarına ve en yüksek rakam olan 168 milyar dolara ulaştıklarını sözlerine ekledi.

'GİDECEĞİMİZ ÇOK YOL VAR'

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da, Türkiye olarak zor bir dönemden geçtiklerini ve bunu birlik ve beraberlik sonucunda atlatacaklarını belirterek, Kayseri'yi ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Dünya'nın önde gelen ülkeleri olma konumunda hızla ilerlediklerini dile getiren Bakan Yardımcısı Turagay, "Dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor.2017 yılında 3,7 şeklinde büyüyen dünya ekonomisi 2019 yılında 3,5 hızına düşecek. Türkiye ekonomisine baktığımız zaman faiz oranları yükseldi. İç taleplerinde sıkıntı var. Önümüzde ne olursa olsun, hala koskoca bir dış talep var. Bizim dış dünyadan aldığımız pay 0,8'dir. Gideceğimiz çok yol var" diye konuştu.

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