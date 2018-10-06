Kulalı öğrenciler masa tenisi oynayacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesini ziyaretinde okullara dağıtılmak için söz verdiği masa tenisi setleri, Kaymakam Kemal Duru önderliğinde dağıtılmaya başlandı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, kentte gönderilen 30 masa tenisi setinden ilkini, Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi'ne teslim etmek için ziyarette bulundu. Setlerin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde dağıtılacağını ifade etti. Kaymakam Duru, okula ziyaretinde, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile birlikte masa tenisi de oynadı.

Kaymakam Duru'nun masa tenisi dağıtımına ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ile AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da eşlik etti.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

FOTOĞRAFLI