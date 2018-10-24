Kulalı öğrenciler doğru beslenmeyi öğreniyor

MANİSA'nın Kula ilçesinde öğrenim gören öğrencilere 'Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite' konulu okul eğitimleri veriliyor.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü ve Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında; yeni eğitim öğretim sezonunda öğrenci, veli, öğretmen ve tüm okul çalışanlarında, 'yeterli ve dengeli beslenme', 'düzenli fiziksel aktivite' gibi sağlıklı yaşam davranışlarının oluşturulabilmesi için eğitim verilmeye başlandı. Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, tüm dünyada ölümcül hastalıkların başında kanser, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin geldiğine dikkat çekerek, kilo alma yaşının düştüğünü vurguladı. Dr. Kaçar, "Beslenme şekli ve alışkanlıkları küçük yaşlarda kazanılması gereken bir davranış biçimi olarak düşünüldüğünde bu eğitimlerin önemi daha da artıyor. Öğretmenlerimiz aracılığıyla doğru beslenmenin kurallarını ve fiziksel aktivitenin gerekliliğini çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza aktararak geleceğimizi tehdit eden obeziteyi yeneceğiz. Obeziteyle savaşta ebeveynlerimize de büyük iş düşüyor" dedi.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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