Kulalı liselilerden turizm yürüyüşü

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir grup lise öğrencisi, 15- 22 Nisan Turizm Haftası'nda, ilçedeki tarihi evler ve jeoparkın tanıtımı için yürüyüş yaptı.

Turizm Haftası kapsamında Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, ilçede bulunan lise öğrencileri ile birlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşle ilgili bilgi veren Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan İğdi, "Toplumumuzda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlarımızın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan arasında çeşitli etkinlikler düzenlenerek turizm haftası kutlanmaktadır. Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında 3 güne yaydık, programımızı yaptık. Öğretim üyesi tarafından öğrencilerimize seminer verildi. Bugün de Kula'daki tüm öğrenciler ile birlikte Kula'mızın tarihi ve turistik yerlerini bir tercümanla ile birlikte gezip, öğrencilere de bu şekilde turizm haftasını kutlamış olacağız" dedi. Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ise "Turizm ülkeler, şehirler için olduğu kadar insanlar için de önemli bir faaliyettir. İlçemizi turizmde daha iyi noktalara taşımak görevimizdir. 15-22 Nisan arasında turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde Kula'da Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin öncülüğünde Kula turizmini tanıtmak, Kula evlerimizi, Kula peri bacamızı, jeoparkımızı tanıtmak üzere bugün öğrencilerimiz ile gezi düzenliyoruz. Bu etkinliğimizin amacı Kula'da bir farkındalık oluşturmak, Türkiye'de bir farkındalık oluşturmak, Kula'mızı Kula'mızın turizmini yerelde ve genelde tüm çevreye tanıtmaktır" dedi.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

FOTOĞRAF