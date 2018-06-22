Kula'ya 7 baraj, 3 gölet

MANİSA'ya son 15 yılda 25 milyar 850 milyon liralık yatırım yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kula için de 7 baraj, 3 gölet projesi geliştirdi. 14 bin 900 dekar arazinin modern sulama ile tanıştığı ilçede, çiftçinin cebine her yıl ortalama 25 milyon lira daha fazla para girmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla harekete geçen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Kula için 7 baraj 3 de gölet projesi geliştirdi. Bebekli, Çelengöz, Eroğlu, Yurtbaşı barajları ile Dutluca, Kula ve Saraçlar göletlerinin inşaatlarını tamamlayan DSİ, 14 bin 900 dekarlık modern araziyi sulama ile tanıştırdı. Kula'da Konurca ile Emre barajlarının inşaatları devam ederken, İbrahimağa Barajı'nın da planlama çalışmaları sürüyor.

Projeler tamamlandığında Kula'daki baraj ve göletlerde toplam 11 milyon 40 bin metreküp su tutulabileceği ve 17 bin 960 dekar arazi sulamaya açılmış olacağı bildirildi. Bölgedeki verim ve ürün çeşitliliğinin artması ile Kulalı çiftçilerin cebine 2018 rakamlarıyla her yıl ortalama 25 milyon 459 bin lira daha fazla para girmesinin öngörüldüğü kaydedildi. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Kula için ayrıca bir de içme suyu artıma tesisi inşa etti. Tesis günlük 5 bin 700 metreküp su arıtıyor.

KULA (Manisa), ()

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