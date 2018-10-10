Kula'nın 6'ıncı barajı yolda

MANİSA'nın 16 yıl öncesine kadar bir göleti bile bulunmayan Kula ilçesinde yaptırılan ve tamamlandığında 6'ıncısı olacak olan Emre Barajı inşaatında çalışmalara hız verildi. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, 6 ay önce temeli atılan barajda yüzde 15 gerçekleşme oranına ulaşılırken, projenin 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Manisa'nın peribacaları ve volkanik doğal oluşumlarıyla ünlü ilçesi Kula'ya 6'ıncı baraj geliyor. 2002 yılında tek barajı bile bulunmayan Kula'da, DSİ Genel Müdürlüğü '7 Baraj, 3 Gölet' projesi geliştirdi. Daha önce Bebekli, Çelengöz, Eroğlu ve Yurtbaşı barajları ile Dutluca, Kula ve Saraçlar göletlerini devreye alan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 14 bin 900 dekar araziyi modern sulamaya açtı. 480 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak Konurca Barajı'nın da inşasına devam eden DSİ, Kula'nın altıncı barajı olacak Emre Barajı'nın da yüzde 15'ini tamamladı.

153 BİN METREKÜP DOLGU YAPILACAK

Manisa'nın Kula ilçesi kırsal Emre Mahallesi yakınlarındaki İmam Deresi üzerine kurulacak baraj 1050 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek gövdenin temelden yüksekliği 30.5 metre olacak. Gövde için toplam 153 bin 435 metreküp dolgu yapılacak. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak barajda gövde, regülatör ve dolusavak kazıları devam ederken, inşaat alanında kalan içme suyu kuyusunun deplasesi de tamamlandı.

2020 yılında tamamlanması hedeflenen Emre Barajı bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Proje bitirildiğinde, Kulalı çiftçilere yılda ortalama 1 milyon 127 bin lira daha fazla kazandıracak.

MANİSA, ()

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