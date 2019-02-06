Kula'da, 'yaya öncelikli trafik' uygulaması

Manisa'nın Kula ilçesinde 'yaya öncelikli trafik' uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla proje başlattı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan proje kapsamında Kula'da trafik ekipleri, sürücülere ve yayalara broşür dağıtarak bilgi verdi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri önderliğinde şehir merkezindeki yaya geçitlerinde sürücüler yayalara yol vererek yeni uygulama hakkında görevli polislerden bilgi aldı. Uygulama vatandaşların beğenisini kazandı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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