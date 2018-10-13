Kula'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

  MANİSA'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına...

Kula'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

 

MANİSA'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda A.E. (22), T.B. (31), H.G. (22) ve T.Y. (27) evlerinde gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Asi'nin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen A.E., T.B., H.G. ve T.Y. buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()
FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE
Gönder