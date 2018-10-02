Kula'da Müftülük 5 bin 500 kişiye aşure dağıttı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile aşure günü etkinlikleri kapsamında 5 farklı noktada kurulan stantlarda toplam 5 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Kurşunlu Camii, Çarşı Camii, Gidişler Camii ile Mansa Celal bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu ve Kula Kredi ve Kurtlar Kurumu Yurdu bahçesinde dağıtılan aşure dağtımına kulalır büyük ilgi gösterdi. 5 bin 500 kişilik ayure kısa sürede tükendi. Kula İlçe Müftülüğü tarafından her yıl düzenlenen bu etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, aşure günü hakkında bilgi verdi.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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