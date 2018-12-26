Kula'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Mustafa Özkarahallı yönetimindeki 64 DR 034 plakalı otomobil, kontrolsüz olarak anayola çıktığı öne sürülen Yusuf Başözen yönetimindeki 45 ABE 020 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Başözen yaralandı. Başözen, bölgeye sevk edilen ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başözen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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