Kula da ilginç kaza: 1 hafif yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir kamyonet ile bir elektrikli bisikletin karıştığı ilginç trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Seyit Ali Mahallesi'ndeki Plevne Caddesi ile 219 Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. 219 Sokak'ın Plevne Caddesi ile kesiştiği noktaya gelen Ö.K. yönetimindeki plakasız ve 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile Plevne Caddesi'nden gelen E.K. yönetimindeki 45 K 8260 plakalı kamyonet çarpışmamak için ani manevra yaptı. Ani manevra nedeniyle devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü Ö.K. hafif yaralanırken, yine ani manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve yol kenarındaki tarlaya devrilen kamyonet şoförü E.K. kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.K.'yi ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ö.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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