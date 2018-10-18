Kula'da evden 5 kamyon çöp çıktı

MANİSA'nın Kula Belediyesi'nin geçen yıl eylül, bu yıl ise 8 Haziran'da temizlik yaptığı çöp evden, 3'üncü kez yapılan çalışmada, 5 kamyon dolusu atık çıkarıldı.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zaferiye Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine gittikleri Makbule G. (80) adlı kadına ait adreste çöp yığınlarıyla karşılaştı. Daha önce geçen yıl eylül, bu yıl ise 8 Haziran'da temizlenen evin tekrar çöplüğe dönüştüğünü gören ekipler, Kula Kaymakamlığı'ndan alınan özel izinle çalışma yaptı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kula Sağlık Gurup Başkanlığı ve Kula Belediyesi Zabıta ekiplerinin ortak çalışması sonucu ev temizlenip dezenfekte edildi. Evden karton kutu, plastik ve teneke kutularının da yer aldığı 5 kamyon atık çıktığı belirtildi.

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

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