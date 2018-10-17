Kula Altınoluk Camii'nin temeline ilk harç döküldü

MANİSA'nın Kula ilçesinde yaptırılacak Altınoluk Camii'nin temeli törenle atıldı.

Kula İlçe Müftülüğü ile Kulalı hayırseverin desteğiyle Seyit Ali Mahallesi, Altınoluk- Hisarkapı Mevkii, 198 Sokak'ta yatırılacak caminin temeline ilk harç konuldu. Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edilerek temeli atılan 5 bin 140 metrekarelik alanda 1100 metrekare üzerine oturacak 2 minareli Altınoluk Camii'nin inşaatının 2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Törende konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, camilerin şehirlere ruh katan mekanlar olduğunu belirtip, "Allah'ın anıldığı bu mekanları, bizim Müslümanlar olarak toplandığımız bu camilerimizi inşa etmek herkese nasip olmuyor. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin hadislerinde tarif ediliyor. Biz de cami inşaatını yüklenen insanların arkasında olacağız. Bir an evvel caminin bitmesini sağlayacağız" dedi.

Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, caminin yapılması için büyük çaba sarf eden hayırsever Kulalı vatandaşlara teşekkür edip, "Temeli atılan bu cami

Kula ilçe merkezinde 36. cami olacak. Kula genelindeki cami sayımız ise toplam 134. Temeli atılan camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Caminin temel atma törenine MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Müftülüğü personeli ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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