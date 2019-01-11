Kükürtlü'de kentsel dönüşüm başlıyor

BURSA’da Osmangazi Belediyesi’nin projelendirdiği Kükürtlü Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda bölgede bulunan ve Adalet Bakanlığı lojmanı olarak kullanılan bina, kentsel dönüşüm için kamulaştırıldı. Proje kapsamında inşa edilecek yapıların depreme dayanıklı olarak planlandığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘’inşa edilecek yeni yapıların zemin katlarının ticari alan olması ile cadde yepyeni bir vizyona kavuşmuş olacak’’ dedi.

Bursa’nın merkez Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü semtinde planladığı ‘Kükürtlü Kentsel Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, bölgede Adalet Bakanlığı lojmanı olarak kullanılan hazineye ait binayı kamulaştırdı. Projeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kentsel dönüşümde önemli projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Soğanlı Kentsel Dönüşümü’nde ilk etaplarda yaşam başladı. 5’inci kısımda ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Osmangazi’de kentsel dönüşümün olacağı diğer bölgelerde de adımları atmak istiyoruz. Bu konuda Maliye ile görüşerek bazı kurumların görüşlerini aldık. Adalet Bakanlığı’nın Kükürtlü’de lojman olarak kullandığı binayı takas yoluyla alıyoruz. 10 daire 1 dükkâna karşılık, Soğanlı’dan 7 daire vereceğiz. Böylece Kükürtlü’de kentsel dönüşüme belediye olarak başlamış oluyoruz” diye konuştu.

‘YENİ BİR VİZYONA KAVUŞACAK’

Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olan Kükürtlü’de depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Dündar, “Pek çok farklı bölgede Kentsel Dönüşüm uygulamaları yürütüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Kükürtlü ile ilgili planımızı uygulamaya koyarak, Kükürtlü Mahallemizdeki vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda önünü açtık. Kükürtlü’de yepyeni bir vizyon ortaya çıkmış oluyor. Kükürtlü Caddesi’nin cazibesini artırmayı hedefliyoruz. Burada yapılan çalışma ile caddenin kotunun düzeltilmesi, yeni çekme mesafeleri ile caddenin daha da genişlemesi, inşa edilecek yeni yapıların zemin katlarının ticari alan olması ile cadde yepyeni bir vizyonu kavuşmuş olacak. Kükürtlü, yepyeni ve modern bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.

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