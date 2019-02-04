Kukla Şöleni 13'üncü kez başlıyor

BU yıl 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğunun katılacağı 13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri 28 Şubat- 17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Şölen kapsamında 44 gösteri 47 kapalı ve açık mekanda 174 kez sahnelenecek, bir söyleşi yapılacak. Beşi profesyonel sahne sanatçısı, ikisi de çocuklar için yedi atölye çalışması gerçekleştirilecek. Almanya, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Macaristan, Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya ve Türkiye'den festivalde yer alacak olan topluluklar festival süresince sanat rüzgarları estirecek. İzmir Uluslararası Kukla Günleri ile ilgili bilgi veren Festival Direktörü Selçuk Dinçer, çok farklı ülkelerin kuklaları ve kukla sanatçılarının İzmir'i neşeyle dolduracaklarını belirterek, "Kuklaları yine sevinçle karşılayacağız ve yine onlarla gülüp, onlarla düşüneceğiz. Bahar gelip, doğa canlanmaya başladığında İzmir'in kuklalar için alkış tuttuğu günler de başlar. Böyle bir geleneğimiz var artık İzmir'de. Öyle çok sevdik ve öyle iyi ağırladık ki onları her geldiklerinde, sokaklarımızı doldurmalarından duyduğumuz mutluluğu öyle içten gösterdik ki onlar da kendi dünyalarındaki tüm güzellikleri İzmir'e getirmek için yarışır oldular" dedi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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