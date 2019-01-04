Kudüs şairi mezarı başında anıldı

'KUDÜS şairi' olarak bilinen Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, şair ve yazar merhum Mehmet Akif İnan, ölümünün 19’uncu yılı dolayısıyla memleketi Şanlıurfa'da mezarı başında anıldı.

Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan'ın 19’uncu yıldönümü nedeniyle Harran Kapı Aile Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine; Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Coşkun, İnan'ın kardeşi Ahmet Hamdi İnan, yakınları Hayatti İnan, Necatti İnan, Hikmet İnan ve çok sayıda seveni katıldı. Törende İnan'ın mezarı başında dua edildi.Anma programında konuşan Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Coşkun,”Bugün rahmetli ağabeyimiz Mehmet Akif İnan’ın kurmuş olduğu Memur-Sen bugün milyonları aşmış bir sayıdadır. İnan ağabeyimiz ve arkadaşları bir avuç olarak bu erdemli hareketi başlattılar. Allah onlardan razı olsun şimdi milyonları bulan bir sayıdayız. Bizlerde bugün mezarı başında onu ve davasını anmak için toplanmış bulunmaktayız. Dergah caminde 5 bin kişiye lokma tatlısı dağıtacağız” dedi.

Merhum Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan ise anma töreninde kısa bir konuşma yaparak, şöyle dedi:

"Rahmetli ağabeyim bir öğretmen, yazar, şair, fikir adamı ve tabi sendikacı. Bunların ötesinde Akif İnan gerçekten bir dava adamı, bir adam gibi adamdı. Tam anlamıyla bir dava adamıydı. Eylemi seven aksiyonu seven, gerçekten vatanı ve milleti için kendini kendisini feda noktasına getiren bir kişiliğe sahipti. Bu düşünceler ile yıllar önce Kudüs’ü görmediği halde, Mescid-i Aksa görmediği halde 40 yıl kadar önce onun ızdırabını içinde hissedip bugünleri o günlerden gören bir insandı. Rahmetli Akif İnan sentezi ile düşüncesiyle ’anamı sorarsan büyük doğudur batı sırtımda paslı bıçak gibidir’ diyerek bugünün dünya coğrafyasını Türkiye’ye bakış açısını o günlerden ifade etmişti. Ölümlerden korkar isem, köle cana satmaz isem, bir eteği tutmaz isem yazık bana vahlar bana diyordu."

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