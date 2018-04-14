Küçükler final gruplarına çıktı

ANKARA, () - Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan basketbol takımlarından 2017-2018 U-14 küçük erkekler kategorisinde Alper Mütevellioğlu, final gruplarına katılmaya hak kazandı.

Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan basketbol takımları başarıdan başarıya koşuyor. Genç takımın Ankara Şampiyonu olması ve A Takımın da play off’a yükselmesinin ardından, küçük erkeklerden de bir başarı geldi. 6 takımdan oluşan gruplarda Yeşil-Beyazlı küçükler ilk 2’ye girmesi durumunda play off’ta boy gösterecek.

‘HEDEFİMİZ HER YAŞ GRUBUNDA ŞAMPİYONLUK’

Mamak’ın basketbolda ciddi bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hemen her yaş kategorisinde başarı yakaladık. Bunlardan biri de şampiyonlukla taçlandı. Dileğimiz diğer yaş gruplarında da şampiyon olmak. Spora olan ilginin her geçen gün arttığı Mamak’ta, fırsatlar ve imkânlar verildiğinde ne kadar yetenekli gençlerimizin olduğunun en güzel örneği bu başarılar oluyor” dedi.

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