Küçükhasbahçe'ye 2 yeni proje

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi ekipleri Küçükhasbahçe Mahallesi'ne yürüyüş yolu ve çocuk parkı yapımı için çalışma başlattı.

Alanya Belediyesi tarafından Küçükhasbahçe Mahallesi'ne 2 yeni proje kazandırılması için çalışma başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgede yürüyüş yolu çalışmalarını yürütürken, Benliler Sokak'taki yeşil alana da çocuk parkı yapılacağı kaydedildi.

Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Projelerimiz arasında en önemli yerlerden birisini de daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın yaşam alanları adına çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

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