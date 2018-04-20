Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 3 milyon TL'lik destek

SAMSUN, () - SAMSUN İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 'Anaç koyun keçi desteklemesi' kapsamında 3 milyon 102 bin 575 TL tutarında destek sağlandığını söyledi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik olarak yapılan desteklemelerle ilgili bilgi verdi. Hayvancılık desteklemesi kapsamında anaç koyun keçi başına 20 TL destekleme ödendiğini belirten Kırmacı, "2017 yılında 'Anaç koyun keçi desteklemesi' kapsamında bin 454 yetiştirici desteklemeden yararlanmış olup, 124 bin 103 adet anaç koyun keçiye ödenen destekleme miktarı ise toplam 3 milyon 102 bin 575 TL'dir" dedi. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine desteklemelerin 2018 yılında da devam edeceğini dile getiren Kırmacı, "Yetiştiricilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için işletmelerindeki hayvan hareketlerini zamanında İlçe Müdürlüklerine bildirmeleri ve programlı aşılamalarını aksatmadan yaptırmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

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