Küçükbaş hayvan hırsızları, jandarmanın takibiyle yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ın Turhal ilçesinde çalınan 12 küçükbaş hayvanın 11'i, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

22 Aralık'ta ilçeye bağlı Yazıtepe köyünde M.A'ya ait 12 küçükbaş hayvan çalındı. Başvuru üzerine jandarma çalınan hayvanların bulunması için bölgede çalışma başlattı. Jandarma ekipleri belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin ahırlarında yapılan aramalarda 5 küçükbaş hayvan canlı olarak ele geçirildi. 1 hayvanın ise şüpheliler tarafından kesilerek yenildiği belirledi. Çalınan diğer 6 hayvanın ise teslim edilen başka bir kişi tarafından ilçeye bağlı Dazya köyünde başıboş şekilde araziye bırakıldığı tespit edildi. Yapılan aramada hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karışan 3 şüphelinin yakalanırken, firari olan 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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