Küçük yazarların imza günü

ANKARA'da 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında 8-16 yaş arasında 30 çocuk yazarın öykülerinin yer aldığı 'Çocuklardan Öyküler' adlı kitap için imza günü düzenlendi.Dünya Öykü Günü kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar kendi yazdıkları öykülerden oluşan kitapçığın imza gününde buluştu. 8-16 yaş arasındaki minik yazarlar, 'Çocuklardan Öyküler' adlı kitapçığı aileleri, arkadaşları ve ilk okurları için imzaladı. Sosyal sorumluluk bilinci ve edebiyat sevgisi amacıyla başlatılan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte, ruhen ve bedenen tam bir iyilik halinin sağlanmasının temellerinin çocuklukta atıldığı, bu yüzden kendilerini, iç dünyalarını, hayallerini özgürce ifade etmelerinin önemi vurgulandı. Etkinlikte konuşan Dr. Özlem Aker, "Bu yılki öykü günü etkinliğimizde çocuklarımızın çevre konusunda yazacağı öyküleri görmek istedik. Dünyamız, üzerinde yaşadığımız bu benzersiz gezegen bize emanet. Elimizdeki emaneti bizden sonraki kuşaklara aktarmakla sorumluyuz. Hepimiz birlikte bunu başarabiliriz" dedi.

FOTOĞRAFLI