Küçük validen anlamlı mesaj

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'nci yılı kutlamaları kapsamında koltuğunu devrettiği Ülkü Dila Teke, "Binlerce yıllık Türk devletler zincirinin kesintisiz ve son halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu, koltuğunu Hüseyin Ak İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ülkü Dila Teke'ye devretti. Valilik koltuğunda oturmanın kendisi için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Ülkü Dila Teke, kendisine bu fırsatı veren Karaloğlu'na teşekkür edip çiçek verdi. Devir teslim töreninde Teke'ye İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, annesi Nuray Çevik Teke ve babası Mustafa Teke eşlik etti.

Teke, valilik koltuğundaki ilk açıklamasında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğunu söyledi. Teke, "Binlerce yıllık Türk devletler zincirinin kesintisiz ve son halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" dedi.

Ülkü Dila Teke, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i aradı. Teke, telefonla görüştüğü Türel'e, 23 Nisan günü ücretsiz olan lunaparkta izdiham yaşandığını belirterek, ücretsiz girişlerin bir haftaya yayılması talimatını verdi. Ardından İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ı arayarak, bayram nedeniyle alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi istedi.

Türel ve Taşır ile konuşmasının ardından Teke, "Osmanlı torunları bizler, İslam aleminin ve ülkemizin gelecekte huzur ve güven içinde yaşantısını sürdürebilmesi için çok çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Sizler rahat olun. Biz geleceğin rahatlığına kıyabilenlerin olduğunun bilincindeyiz. Bizler oldukça bu ezan susmaz bu bayrak inmez. Ülkemdeki tüm çocuklar adına sizlere söz veriyorum" diye konuştu.

Teke ve ailesi, daha sonra Vali Mühir Karaloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Karaloğlu, Ülkü Dila Teke'ye saat ve tablet hediye etti.

FOTOĞRAFLI