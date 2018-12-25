'Küçük Prens' Çanakkale'de çocuklarla buluştu

ÇANAKKALE Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, 'Küçük Prens' isimli çocuk oyunu minik tiyatroseverler ile buluştu.

Oyun Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Dr. İbrahim Bodur Salonu’nda sahnelendi. Saint-Exupery’nin dünyaca ünlü hikaye kitabı Küçük Prens'i, aynı isimle sahnede izleyen çocuklar, bazı bölümlerde alkışlarıyla oyuna katıldı. Bir çocuğun gözünden dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatan oyunda, yetişkinlerin yanlışları ve çocukların hayal dünyası eğlenceli bir şekilde çocuklara sunuldu.

Anya Manya Kumpanya tarafından sahnelenen oyun, çocuklara eğlenceli ve eğitici anlar yaşattı.

ÇANAKKALE, ()

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