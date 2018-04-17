Küçük piyanistlerden büyük resitaller

BURSA ()-BURSA'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ulusal Piyano Günleri, 900 çocuk piyanistin katılımıyla Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubu ile Dünya Müzik Derneği İşbirliği ile Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda düzenlendi...

Türkiye'de en yoğun katılımlı olarak Bursa'da yapılan 'Ulusal Piyano Günleri'nin dokuzuncusu, piyano eğitimi alan 5-17 yaş arasındaki 900'den fazla minik öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda 3 gün boyunca süren Ulusal Piyano Günleri'nde, minik piyanistler dünyaca ünlü eserleri seslendirirken, usta sanatçıları da aratmadı. Gruplar halinde sahne alan öğrenciler, performanslarının sonunda teşekkür belgesi ve madalya ile ödüllendirildi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, kent konseyinin kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin en aktif kent konseyi olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Bunun arkasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Bursa'nın gönüllü gücünün katkısının çok büyük olduğu ifade eden Çepni, “Bugün piyano günlerinde çocuklarımız, Türkiye'nin en prestijli salonlarının başında gelen Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda dünyanın en özel piyanolarından biri olan, Stainway&Snos Marka piyanoda hünerlerini sergiledi. Müzik evrenseldir, dünya insanının aslında ortak dilidir. Bizler bir taraftan geleneksel el sanatlarımızı yaşatmaya gayret ediyoruz. Bir yandan ise modern sanatlara, çağdaş müziğe destek veriyoruz. Bursa Ulusal Piyano Günleri'nin düzenlenmesinde emek veren her kese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Dünya Müzik Derneği Başkanı Sezan Kaya ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından performans gösteren çocuklara teşekkür belgesi ve madalya takdim edildi.

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