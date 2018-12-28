Küçük öğrencilerinden 'Sepetimde ekmek var' projesi

ANKARA Pursaklar Satı Öztürk İlkokulu 1-A sınıfı öğretmen ve öğrencileri okulda ve sosyal yaşamda israf konusunda sosyal duyarlılık sağlamak amacıyla 'Sepetimde ekmek var' projesini hayata geçirdi.Proje çalışmaları kapsamında ekmeğin nasıl yapıldığı ile ilgili çeşitli faaliyetler düzenleyen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte buğday çimlendirme faaliyeti yaparak, buğdayın gelişim aşamalarını gözlemledi. Proje kapsamında, okulun sınıflarına ve çevre esnaflarına ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla ziyaretler yapıldı, broşürler dağıtıldı. Öğrenci velilerine, 1-A sınıfı öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı 'Ekmeğin hikâyesi' adlı bir tiyatro düzenlendi. Ayrıca, proje kapsamında ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla öğrencilerin yer aldığı kamu spotu çekildi. Projenin Mart ayına kadar süreceği bildirildi.

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