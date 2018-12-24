Küçük mucitlere proje eğitimi

KIRKLARELİ Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Endüstrisi Kulübü (IEEE) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Küçük Eller Mucitlik Peşinde' Projesi kapsamında Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Laboratuvarında temel eğitim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Evren İşen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyolog Erdal Tekin, projeden faydalanan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Gün boyu süren etkinlikte keyifli vakit geçiren öğrenciler, kampüsten mutlu bir şekilde ayrıldı.