MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik olarak Küçük Çarşı'ya Gençlik Merkezi'nin yapılacağını açıkladı.

Akdeniz İlçesi Küçük Çarşı mevkiinde yer alan projenin yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, gençlere hobilerini gerçekleştirebilecekleri, kendilerini eğitip, yeni arkadaşlar edinebilecekleri ve güzel vakit geçirebilecekleri yeni bir merkez inşa ediyor. Gençlik Merkezi olarak planlanan ve 4 bin 696 metrekare alanda, 5 katlı merkezde gençler için kendilerini geliştirebilecekleri pek çok atölye bulunuyor. Kitapsever gençler için kütüphanenin, resim atölyesinin, el sanatları atölyesinin ve el becerilerini sergileyebilecekleri sergi alanının yer aldığı merkez tamamlandığında, gençleri bir araya getirecek ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak.

Gençler için her şeyin düşünüldüğü merkezde, fotoğraf ve müzik tutkunu gençlerde de unutulmadı. Fotoğrafçılık atölyesinin ve konservatuarın yer alacağı merkezde sanat tutkunu gençler bu alanda kendilerini geliştirebilecek. Konservatuar salonunun da olacağı merkezde yeni yetenekler kendilerine yer bulabilecek. Konferans salonu, seminer odası, öğretmenler odası, seramik ve cam teknikleri odası, ses kayıt odası, müzik atölyesi, bilgisayar sınıfı ve kafeteryanın da aralarında olduğu pek çok alanı bünyesinde barındıran merkez, 2019 yılının ilk ayında tamamlanmış olacak.



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