Küçük Buğra, Mersin’e başkan oldu

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu bir günlüğüne Buğra Kaan Atıl’a emanet etti.

Merkez Mezitli ilçesindeki Davultepe Belediyesi İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Kocamaz’ı makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oğuzhan Tülücü, Davultepe Belediyesi İlkokulu Okul Müdürü Yılmaz Polat, öğretmen Ayşegül Uçan’ı da hazır bulunduğu ziyarette 8 yaşındaki Buğra, Başkan Kocamaz'ın koltuğuna oturdu. Makam koltuğuna oturan 8 yaşındaki Buğra, gelecekteki hedefinin Belediye Başkanı olmak olduğunu belirtti.

Gelecekteki idealinin Belediye Başkanı olmak olduğunu ifade eden küçük Buğra, Başkan Kocamaz’a hedeflerini anlatarak, sohbet etti. Ayrıca, Mersin’e tramvay yapmayı düşündüğünü, belediye binasının bahçesini düzenleyeceğini, Milli Parklar yapmak istediğini belirten Buğra, Başkan Kocamaz ile belediye başkanlığının nasıl yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı olduğu zaman memleketin problemleri ile karşı karşıya olacağını dile getirerek Buğra’ya önerilerde bulunan Başkan Kocamaz, "Hedefin Belediye Başkanlığı ise şimdiden hazırlanacaksın. Kenti iyi tanıyacaksın, problemlerin bileceksin ve ondan sonra da halkla iyi diyaloglar kuracaksın. Bizim vatandaşımız kendisine dokunan insanlarla yönetilmeyi istiyor. Belediye Başkanı, risk almayı bilecek, çalışmayı sevecek, memleketi sevecek, insanları sevecek ve kentin geleceği ile ilgili çekinmeden radikal kararlar alacak. Yoksa günü kurtarmaya yönelik yapılacak çalışmalar bir kenti ileriye götürmez, bilakis geriye götürür. Çünkü dünyada artık sadece ülkeler yarışmıyor, şehirler de yarışıyor. Şehirler de orada yaşayan insanların hayatını kolaylaştırma, mutluluğunu artırma ve kentin geleceğe yönelik tasarımlarını hayata geçirmek için çalışıyor. 24 yılı bitirdiğim Belediye Başkanlığım döneminde, 24 gün izin kullanmadım. Onun için bunları göze al ve ona göre Belediye Başkanlığı’nı kendine hedef olarak seç" dedi.

Çocuklarla keyifli dakikalar geçiren Kocamaz, çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

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