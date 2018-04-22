Küçük başkanların talimatı yeşil alan oldu

KAYSERİ,() - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alpaslan İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu minik öğrencilere teslim eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, “Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Alpaslan İlkokulu 2.sınıf öğrencilerini misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla tek tek ilgilendi. Ziyarette öğrencilere, Okul Müdürü Ercan Duran, Müdür Yardımcıları Şeyma Yıldız ve Duygu Koray ile Yeni Mahalle Muhtarı Kadir Sağıroğlu eşlik etti. Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, makam koltuğunu sırasıyla Melis Karaöz, Hüseyin Yağız Derin, Elifsu Hasaltın, Ülke Fidan, Mustafa Serdar Seyitoğlu, Muhammed Umut Özcan’a teslim etti. Makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, yeşil alanların artırılması ve yolların daha konforlu olması için Park ve Bahçeler Müdürü İrem Yıldırım’ı ile Fen İşleri Müdürü Ümit Tokcan’ı arayıp, talimatlar verdi.

Çocukların geleceğin teminatları olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede eğitime ve öğretime her zaman destek veriyor ve geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda okulların ihtiyaçlarına göre hizmetler üretiyoruz. Okullardaki hizmetlerimizi 3 konu başlığı altında topladık. Birincisi okullarımızın hijyenik temizliğidir. İkincisi ise okullarımızda güvenlik noktasında yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Son olarak ise çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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