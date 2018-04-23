Küçük başkanlar ‘yeşil alan ve park’ dedi

BURSA Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ‘temsili olarak’ Sadi Etkeser İlkokulu’ndan Mustafa Berk Bayram ile Elif Altun oturdu. Makamı paylaşan küçük başkanlar, yaptıkları açıklamada, Bursa’daki yeşil alan miktarı ile park sayısının artırılmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuk bayramı nedeniyle Bursa Sadi Etkeser İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Okul Müdürü Adem Koçdemir ve Sınıf Öğretmeni Murat Karakelle ile okul öğrencilerinin katıldığı ağırlamada; 4E sınıfı öğrencisi Mustafa Berk Bayram ile 4B sınıfı öğrencisi Elif Altun, temsili olarak başkanlık makamına geçti. Küçük başkanlardan Mustafa Berk Bayram, Bursa’daki yeşil alan miktarının daha fazla artırılmasını istedi. Elif Altun ise şehirdeki park sayısının çoğaltılmasının iyi olacağını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara sahip çıkmanın önemine değindi. Genç nesillere gösterilen ilgi ve imkanların geleceği şekillendirdiğini kaydeden Başkan Aktaş, Bursa için çalışırken bu gerçeği gözardı etmediklerini ifade etti. Geleceğin teminatı olan çocuklar için Büyükşehir’in tüm kurumlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, Büyükşehir spor etkinlikleri programıyla her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturduklarını kaydetti. Yine çocuklar için yüzme şenlikleri ve konserler dışında yıl boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını, eğitim kurumlarına her türlü destekte bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, BUSMEK kanalıyla yaz aylarında yüzlerce çocuğa mesleki eğitim vermeyi düşündüklerini anlattı.

Başkan Aktaş, ‘günün anısına’ minik misafirlerine limonata ikram ederek, ziyaret sonrasında çeşitli hediyeler verdi. Çocuk başkanların Büyükşehir kariyeri, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.