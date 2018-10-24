Kübra: Toroslar'da Bir Şakayık'ın galası yapıldı

Bülent ÜLKER/İBRADI, () - ANTALYA'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde oturan Kübra Öztürk'ün (83) hayatını anlatan "Kübra: Toroslar'da Bir Şakayık" adlı belgeselin gala gösterimi yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, 8. Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu etkinliği olarak yapılan gala gösterimine sempozyum konukları ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra filmin yönetmeni Nurhayat Varol ve filmin ana karakteri Kübra Öztürk de katıldı. Ürünlü Mahallesi'nde geleneksel mimari örneği düğmeli evinin ahırında keçi besleyen, bahçesinde çapa yapan, dağdan odun taşıyarak sürdürdüğü aktif yaşamını izleyenler Kübra Öztürk'e hayranlıklarını alkışlarla gösterdi.

"Kübra: Toroslar'da Bir Şakayık" belgeselinin İngilizce alt yazılı olarak yapılan gala gösterimi sonrasında konuşan yönetmen Nurhayat Varol, 10 yıl önce ODTÜ'den bir araştırmacı grubuyla Ürünlü ile tanıştığını ve buraya yerleşmeye karar verdiğini hatırlatarak, "Emeklilik sonrası hayalini kurduğum doğal yaşamı Ürünlü'de buldum. Belgeselde Kübra Teyze'den öğrendiklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım" dedi.

Gala gösterimi sonrasında konuklara İbradı'nın yöresel ürünlerinden ev yapımı baklava ve taş erik tarhanası çorbası ikramı yapıldı. "Kübra: Toroslar'da Bir Şakayık" belgeselinin gösterimi 2019 yılında Türkiye'de ve yurt dışında gerçekleştirilecek festivallerde ve Tazelenme Üniversitesi'nin Antalya dışındaki kampüslerinde yapılacak.

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