Kübra ninenin yaşamı belgesel oldu

Bülent ÜLKER/İBRADI, () - ANTALYA'nın İbradı ilçesinde tek başına yaşam süren Kübra Öztürk'ün (83) hayat hikayesi belgesel film oldu. Nurhayat Varol'un yönettiği "Kübra: Toroslar'da Bir Şakayık" adlı belgeselin ön gösterimi yapıldı.

İbradı'ya bağlı Ürünlü köyünde tek başına yaşayan Kübra Öztürk'ün hayatının anlatıldığı "Kübra: Toroslar'da Bir Şakayık" adlı belgesel filmin ön gösterimi İbradı Belediyesi Muammer Aksoy Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Kübra Öztürk ve komşuları için yapılan ön gösterime İbradı Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Çavuşoğlu, filmin danışmanı Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. öğretim üyesi Hasan Üstün ve kurgu yönetmeni Muhammet Beyazdağ ile İbradı ilçe merkezinden, Ormana ve Ürünlü mahallelerinden izleyiciler katıldı.

Belgeselin ön gösteriminden sonra söz alan yönetmen Nurhayat Varol, 10 yıl kadar önce Ankara'dan Ürünlü'ye gelip yerleştiğini ve Kübra Öztürk ile komşu olduklarını hatırlatarak, "Filmde, Kübra Teyze beni, ben de Kübra Teyze'yi yansıttım. Doğa ve doğallık bizi buluşturdu. Kübra Teyze, Ürünlü köyünde keçileri, tavukları, bahçesinde yetişen sebze ve meyvelerle besleniyor. Kübra Teyze, 83 yaşında bize, hayatın nasıl da güle oynaya, kendine yeten bir olgunlukta, tüm içtenliğiyle doğada doğallıkla sürdürülebileceğini gösteriyor" dedi.

İbradı Belediyesi'nin yapım desteğiyle tamamlanan "Kübra: Toroslar'da Bir Şakayık" belgeselin ilk gösterimi 22 Ekim'de Akdeniz Üniversitesi'ndeki Uluslararası Yaşlılık Sempozyumu'nda yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak belgesel gösterimi halka açık olacak ve ücretsiz izlenebilecek.

FOTOĞRAFLI