Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde yapılan ortaolullar arası basketbol müsabakasında Kahta Kubilay Ortaokulu şampiyon oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının 2018 - 2019 faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kulüpler Arası U – 16 Kız İl Birinciliği müsabakaları, Kahta Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvanın son maçında U – 16 Kız kategorisinde Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü ile Kahta Gençlik Spor Kulübü finale kaldı. İki takım arasında yapılan maçı 27-17 farklı olarak Kubilay takımı yenerek il şampiyonu oldu. TPAO Atatürk Spor Kulübü ise İl üçüncüsü oldu.Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, 4-9 Mart 2019 tarihleri arasında Tunceli İlinde yapılacak olan grup müsabakalarında İlimizi Kahta Kubilay Ortaokulu Spor Kulübü temsil edeceğini belirterek takımlara ve sporculara başarılar diledi. Maçtan sonra ilk üç dereceye giren takımlara ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürü İsmail Öner, Kubilay Ortaokulu Müdürü Ahmet Karababa ve TPAO Atatürk Ortaokulu Müdürü Ebubekir Akbaş tarafından verildi.

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