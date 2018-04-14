Kuaförler, 'Saçım saçın olsun' diyecek

İZMİR Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği (İZKUDER), kanser hastalığı ile savaşan kadınların yaşadıklarına dikkat çekmek ve Kanser Savaşçıları Derneği'ne destek vermek amacıyla 'Saçım Saçın Olsun' etkinliği gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Hüseyin Ulaş, "Biz çok büyük bir ailenin ferdiyiz, kadınlarımıza sahip çıkmak Türk milletinin temel ilkesidir. Bu yıl yapacağımız etkinliğimizin ana teması anser Savaşçıları Derneğimizin başlattığı Saçım Saçın Olsun projesine İzmir olarak destek olmak. Kanserle mücadele eden toplumumuza farkındalık yaratmak adına mesleki olarak 'Saçım Saçın Olsun' sloganı ile toplumumuza mesaj vermek. Yapacağımız etkinlikte 40 kuaför arkadaşımızın sahne alacağı saç şovlarımızın yanında derneğimiz olarak tedarik ettiğimiz gönüllü bayan kardeşlerimizin saçlarını sahnede keserek anser Savaşçıları Derneği'ne armağan etmek istiyoruz" dedi.

15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Sanat Merkezi'nde yapacakları etkinlik ile anlamlı bir görevi yerine getireceklerini belirten Ulaş, "Etkinliğimize tüm sanatkar dostlarımızı davet ediyoruz" dedi.

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