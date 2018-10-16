KTÜ’lü Prof. Topbaş, 'Türk Bilimine Yön Veren 100 Hekim' arasında

TURKİSHTİME tarafından hazırlanan ve Türk tıp insanlarının öykülerinin de anlatıldığı, 'Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk' çalışmasında, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Topbaş da yer aldı. Yürüttüğü bilimsel çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Topbaş'ın, tıp bilimine yön verenler arasına girmesi, kentin yanı sıra ve üniversitesini de gururlandırdı.

Turkishtime tarafından hazırlanan 'Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk' çalışması, Türk bilim insanlarını, uluslararası literatürde kabul edilen “H-endeksi” ölçütüne göre sıralıyor. H-endeksi ne kadar yüksekse, bilim insanının araştırmaları alanında o kadar çığır açıcı nitelik taşıyor. Turkishtime tarafından Sanko Holding sponsorluğunda hazırlanan kitap, yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında başarılı Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor.

Yürüttüğü bilimsel çalışmalarla, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ( Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Topbaş da, hazırlanan kitapta 77'inci sırada yer aldı. Listede yer almanın bir ekip işi olduğunu vurgulayan Prof. Topbaş, "Bu liste bir anda değil yıllarca yaptığınız bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir sıralamadır. Bu listede yer almak bir ekip işidir. Beraber çalıştığımız onca insanın emeğidir. Dolayısıyla bu başarı KTÜ’nün de Tıp Fakültesinin de başarısıdır” dedi.

Uluslararası literatürde kabul edilen 'H-endeksi' ölçütüne göre bir sıralama yapıldığını belirten Prof. Topbaş “Yaptığınız araştırmalar sonucunda o yaygın etki değerini büyükten küçüğe sıraladığınızda bir liste oluşur. Bu liste bir anda değil yıllarca yaptığınız bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir sıralamadır. 1'inci sırada Aziz Sancar var. Bunca yılın emeği olarak ortaya doğal bir liste çıkıyor. Listede 77'inci sırada yer adım” diye konuştu.