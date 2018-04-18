KTÜ İletişim Kulübü'nden Doğu'ya yardım köprüsü

Aleyna BAYRAM/TRABZON,() – TRABZON’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Kulübü öğrencileri başlattıkları ‘Bir Kitap Bir Umuttur’ adlı proje kapsamında Elazığ Arıcak ilçesi Üçocak Orta Okulu'nda kütüphane oluşturdu.

KTÜ İletişim Kulübü öğrencileri kitap ihtiyacı olan okullara yardım kampanyası başlatarak ‘Bir Kitap Bir Umut’ adlı sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Proje kapsamında öğrenci kulübü yönetimi yaklaşık kente 750 kilometre uzaklıktaki kütüphanesi bulunmayan Elazığ’ın Arıcak ilçesi Üçocak köyündeki Üçocak Orta Okulu'nda kütüphane oluşturdu. Köy okuluna kitap ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunan öğrenci topluluğu, okulda yer alan bir odayı da kütüphaneye dönüştürdü. Yaklaşık 2 bin kitabın yer aldığı kütüphaneyi ziyaret eden köy okulu öğrencileri de ihtiyaç duydukları kütüphanenin okullarında oluşturulmasından ötürü mutluk duyduklarını söyledi.

‘PROJEMİZ SÜRECEK’

Proje ile ilgili konuşan İletişim Kulübü Başkanı Emre Koltuk, amaçlarının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek “Geleceğimizin teminatı olan öğrenci kardeşlerimizin zorlu eğitim yaşamlarına bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek; onların, pırıl pırıl bireyler olarak yetişmelerine vesile olabilmek adına böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Biz kütüphane oluşturma aşamasında okulları belirlerken birçok okulun böyle projelere ihtiyacı olduğunu fark ettik. Bu projeyle birlikte üniversitemizin, kulübümüzün adını Elazığ'da yaşatarak öğrenci kardeşlerimize örnek olmak istedik. Proje kapsamında ilerleyen günlerde başka ihtiyaçlı okul ve öğrencilere de yardımlarımız sürecek” dedi, katkı ve destek verenlere teşekkür etti.

Üçocak Ortaokulu öğrencileri ise, kitap ihtiyaçlarının karşılandığı için çok memnun ve sevinçli olduklarını ifade etti.