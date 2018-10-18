KTO’da MEGİP bilgilendirme toplantısı yapıldı

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO), Sanayi Odası (KAYSO) ve Ticaret Borsası (KTB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde, üyelere yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Protokolü (MEGİP) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KTO konferans salonunda düzenlenen toplantıya, KTO Yönetim Kurulu sayman üyesi Erol Sırıklı, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör, KTO Yönetim Kurulu üyeleri, İŞKUR, Odalar ve Borsa yetkilileri ile üyeler katıldı. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi'nin (MEGİP) istihdam sorununun çözümü adına atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirten KTO Yönetim Kurulu Sayman üyesi Erol Sırıklı, “Tüm dünyada büyük sorun teşkil eden işsizlik problemi ile mücadele noktasında hükümetimiz tarafından alınan tedbirleri olumlu buluyor ve Kayseri olarak destek oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın işverenleri teşvik kapsamında başlattığı istihdam seferberliklerinin yanı sıra, işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kalifiye eleman bulma noktasında yürütülen bu projeler, hem işveren hem de iş görenin kazancına olacak. İşverenin sıkça karşılaştığı ‘Nitelikli eleman’ bulma sorunu, İŞKUR ve TOBB arasında yapılan protokol sayesinde çözüm bulacak" şeklinde konuştu. Teorik ve pratikte eğitimlerin verilmesiyle işverenlerin istediği nitelikte kalifiye eleman yetişeceğini de ifade eden Sırıklı, " İstihdama katkı sağlanacak. Nitelikli iş gücünü artırarak, istihdama katkı sağlamak adına bu projelerin artmasını temenni ediyorum” dedi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör ise, MEGİP hakkında kısa bir bilgi vererek, protokolün işveren ve iş gören için avantajlarından bahsetti.

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