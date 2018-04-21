KTO yönetim kurulu belirlendi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Ticaret Odası'nda (KTO) meclis başkanının belirlenmesinin ardından üyeler bugünde sandık başına giderek yönetim kurulu, disiplin kurulu ve üst kurul delegelerini belirlendi.

Ticaret Odasında geçtiğimiz hafta yapılan seçim sonrası Oda'nın yeni yönetiminin belirlenmesi için meclis üyeleri bugün sandık başında gitti. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başta olmak üzere meclis üyeleri sandık başına giderek yönetim kurulu, disiplin kurulu ve üst kurul delegelerinin belirlenmesi için oy kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Gülsoy, " Kayseri Ticaret Odası üyeleri geçtiğimiz hafta sandık başına gitmiş ve meslek komite seçimlerini yapmıştı. Bugün de odasının yönetim kurulu ve diğer organlarının belirlenmesi için sandık başına gitti. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.

24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili de değerlendirme de bulunan Ömer Gülsoy, " Alınan erken seçim kararını memnuniyetle karşılıyorum. Alınan erken seçim kararı ile yapılan söylemler son bulmuştur." diye konuştu.Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, olurken, yönetim kurulu Hacı Bekir Kuzucu, Mehmet Gülsoy, Hasan Köksal, Erol Sırıklı, Nuh Mehmet Delikan, Hüseyin Mercan, Ali Alkan, Mustafa Okutan, Şevket Uyar ve Latif Başkal'dan oluştu.

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