KTO'dan Başkan Çelik'e esnaf kooperatifi bilgilendirmesi

KAYSERİ ()-KAYSERİ Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurul Başkanı Ömer Gülsoy ile S.S Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek, çalışmalarla ilğili bilği verdi.

Ziyarette Başkan Ömer Gülsoy'un yanı sıra KTO Yönetim Kurulu Sayman Üye Erol Sırıklı, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kemal Zorlu ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Kooperatif çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyaretle ilgili konuşan KTO Başkanı Gülsoy , başkan Çelik'e “Başkanımız sağ olsun kooperatif çalışmalarında da diğer projelerde olduğu gibi yine yanımızda olmuş ve desteğini esirgememiştir. Bugün de Kooperatif yönetimimizle birlikte Başkanımızı ziyaret ederek kooperatifle ilgili çalışmalarımızı aktarma fırsatı bulduk, projelerimizden bahsettik. Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimiz, şehrimiz, ülkemiz için yararlı olacak; ekonomik katkı sağlayacak bir çalışma olması için gayret gösteriyoruz. Kayseri’ye yakışır bir proje çıksın diye çabalıyoruz. Bu konuda zaman zaman Başkanımızla da bir araya geliyor görüş alışverişinde bulunuyor, ortak akılda buluşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.