KTO'da seçimi Ömer Gülsoy kazandı

KAYSERİ,() - KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) meslek komitesi seçimleri yapıldı. 40 komiteden 39'unu kazanan Ömer Gülsoy başkanlığındaki kırmızı liste seçimi kazandı.

Dünya Ticaret Merkezinde yapılan Ticaret Odası meslek komite seçimleri tamamlandı. KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'un yarıştığı seçimlerde 39 meslek komitesini Ömer Gülsoy başkanlığındaki kırmızı kazanırken, mavi liste ile seçimlere giren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise meslek komitelerinden sadece Hububat ve Bakliyat Meslek komitesini kazandı. Ticaret Odasının yeni meclis üyeleri, bir hafta sonra yönetim kurulunu belirleyecek. Böylelikle Ömer Gülsoy'un yönetim kurulu başkanlığı resmiyet kazanacak.

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