KTO'da meclis başkanı Hakan Cengiz Aslan

KAYSERİ (dha)- KAYSERİ Ticaret Odasında yönetim kurulu başkanlığına Ömer Gürsoy'un seçilmesinin ardından bu gün yapılan meclis toplantısında 95 üyenin oy birliğiyle Hakan Cengiz Aslan meclis başkanlığına getirildi

Kayseri Ticaret Odasında 40 meslek komitesinin oluşturduğu 95 kişilik oda meclisi bu gün ilk toplantısını yaptı. Divana önerilen tek liste usul gereği kapalı oylamaya sunuldu. AK Parti Kayseri il Teşkilat Başkanı Hakan Cengiz Aslan KTO'nun yeni meclis başkanı olurken Mümtaz Beğen 2.başkan Sercan Erişen ise katip üyeliğe seçildi. Hesap inceleme komisyonu ise, Emre Sönmez,Ahmet Akçakaya,Ahmet Soysal, Ayhan Şaş, Hakan Topuzoğlu, Selçuk Şahin ve Yalçın Duru'dan oluştu

KTO'da, TBMM'deki Cumhur ittifakının bin yansıması olarak AK Parti - MHP dayanışması sonucu oluşan kurullar bugünden itibaren göreve başladı



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