KTO'da Gülsoy mazbata aldı

KAYSERİ (dha)-KAYSERİ Ticaret Odasında cumartesi günü yapılan meslek komitesi seçimi sonrası 95 kişilik meclise girenler Kocasinan İlçe Seçim kurulundan mazbatalarını aldı. KTO'da yönetim kurulu başkanlığını kesinleşen Ömer Gülsoy , '' KTO'da yeni bir dönem başlıyor. Ayıran veya kayıran olmayacağız'' dedi

KTO'da 40 meslek komitesinden 39'unu kazanan başkan adayı Ömer Gülsoy, meclise seçilen yeni üyelerle birlikte Kayseri Adliyesine geldi. Cuma günü yapılacak yönetim kurulu seçimi öncesi başkanlığı kesinleşen işadamı Ömer Gülsoy, önceki dönem KTO'da meclis başkanı , yeni dönemde ise yönetim kurulu başkanlığı yapacağını söyledi. Seçimde görev yapan Kocasinan İlçe Seçim Kurulu başkanlığı ve görevlilerine teşekkür eden Gülsoy, ''Uzun soluklu bir seçim döneminin neticesini çok şükür aldık. Güzel ve seviyeli bir secim oldu. Tulum çıkartmayı beklerken bir komiteyi kaybettik. O komitedeki arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. 95 üyeli meclisimiz belirlendi. Baştan söylediğim gibi odada ne ayıran ne kayıran olmayacağız. Bize verilen her oyun sorumluluğunu taşıyacağız''diye konuştu

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