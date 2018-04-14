KTO'da başkanlık seçimi başladı

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) meslek komitesi başkanlık seçimi başladı.Kentte günlerdir konuşulan Ticaret Odası meslek komiteleri başkanlık seçimi Dünya Ticaret Merkezi'nde başladı. 41 meslek komitesinden 8951 üyenin oy kullanma işlemi 09.00 itibariyle başladı. Polis ve özel güvenlik görevlileri, seçimin yapıldığı Dünya Ticaret Merkezi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Seçimde başkan adaylarından Ömer Gülsoy kırmızı, Mahmut Hiçyılmaz ise Mavi oy pusulası ile yarıştı. Ticaret Odası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde başkan adaylarında Mahmut Hiçyılmaz 37'nci meslek komitesinde, Ömer Gülsoy ise 15'inci meslek komitesinde oy kullandı.

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