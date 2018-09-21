KTO Başkanı ve İl Kültür Turizm Müdürü, Kültepe’de

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kültepe Kaniş- Karum'da incelemelerde bulundu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kültepe Kaniş- Karum'da incelemelerde bulundu. KTO Başkanı Gülsoy ile Taymuş, Kültepe'deki kazı çalışmalarına ilişkin, kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’ndan bilgiler aldı.

İlk yazılı tabletlerin yer aldığı Kültepe’nin, aynı zamanda dünyanın ilk organize ticaret merkezi de olduğunu vurgulayan Ömer Gülsoy, “Ticaretin kalbinin attığı yer olarak bilinen şehrimizin özü, esasında buralar. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile yaptığımız incelemelerde, kazı çalışmalarında çıkan tabletler arasında dönemin tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektup, senet, mühür ve anlaşma metinlerinin olduğunu; bu belgelerin de günümüze ışık tuttuğunu gördük. Ahilik kültürü ile beslenen ilimizde etik ticaret ahlakı o dönemlerde başlamış; doğru, dürüst ticaret yapma ilkesinin yazılı kurallara dayandırılmıştır” diye konuştu. Kayserililerin her zaman yaptığı işi ciddiye aldığını belirten Gülsoy, “Anadolu’da ticaret yapabilmek için, tüccarların Kaniş’teki ticaret odasına yani, bit-karim’e üye olma ve kayıt ücreti ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Piyasa şartlarına göre ithal edilecek veya ihraç edilecek mallar dış ticaret idaresi de olan bit-karim’de belirlenmiş. Devlet tekelinin kaldırıldığı, özel şahısların serbest iş yapabildiği ilk sistemli ticaretin gerçekleştiği bu yerde kimse kafasına göre ticaret yapamamıştır. Ayrıca tabletleri incelediğimizde kadınların da ticarette aktif olarak yer aldıklarını gördük ve tüm bunlara bakarak girişimcilik ruhunun genlerimizde yer aldığına bir kez daha şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Bölgenin tanıtılması için daha fazla toplantı ve programlar yapılması gerektiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş ise, “Şehrin kültürel değerlerine sahip çıkmalı özümüzü daima diri tutmalıyız. Bu kapsamda şehrimizde yer alan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmeli, şehrimizi her alanda daha etkin tanıtmalıyız. Ayrıca Kayseri Ticaret Odası şehrimizin turizminin ve kültürünün gelişmesi ve genç kuşaklara aktarılmasında her zaman yanımızda olmuştur. Başkanımız Ömer Gülsoy'a konu hakkındaki hassasiyeti için teşekkür ederim ” diye konuştu.

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