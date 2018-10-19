KTO Başkanı Gülsoy, Uluslararası Standartlara Yön Ver" konulu standardizasyon zirvesine katıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Uluslararası Standartlara Yön Ver" konulu standardizasyon zirvesine katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleşen Standardizasyon Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in katılımıyla gerçekleşti. Dünya Standartlar Günü dolaysıyla, “Uluslararası Standartlara Yön Ver” temasında TOBB Bünyesinde etkinlikler düzenlendiğini belirten Başkan Gülsoy, bu kapsamda özel sektörün tecrübelerini de paylaştığı bir panel gerçekleştiğini ve oldukça verimli geçtiğini söyledi. Gülsoy, Uluslararası rekabette daha etkin rol alabilmek için standardizasyon faaliyetlerine ağırlık verilmesinin önemli olduğunu ve iş dünyası temsilcilerinin bu tür çalışmalarda daha yoğun katılım sağlaması gerektiğine, böylece başarılı bir sonuç elde edileceğine dikkat çekti. Standardizasyon Zirvesi öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile de görüşen Başkan Gülsoy, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında başlatılan kampanyayı Kayserililerin yürekten desteklediğini belirtti. Topyekûn mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bilgi veren Gülsoy, “Kayseri, her zaman devletinin yanında olmuş, devletin uzattığı eli asla boş çevirmemiştir. Daima “önce vatanım” diyen bir memleket olarak ülkenin kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa hazırız” diye konuştu

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