KTO Başkanı Gülsoy: Poşet yerine bez çuval ya da file ücretsiz verilmelidir

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasının tüketiciye yük olduğunu söyleyerek "Poşet yerine bez çuval veya file ücretsiz olarak verilmelidir" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan poşet uygulamasını değerlendi. Gülsoy, "Ücretli poşet uygulaması çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için doğru bir uygulamadır. Ama şu an poşet için gelen 25 kuruş uygulaması tüketicinin sırtına bir yük olarak değerlendiriliyor. Poşet yerine kullanılan bez çuval veya eski dönemde kullanılan file ücretsiz olarak verilmelidir. Tüketicinin üzerindeki yük kaldırılmalıdır" dedi.

Altının her yıl olduğu gibi 2019'unda güvenli liman özelliğini taşıdığını ifade eden Başkan Gülsoy "Dünyanın bu kadar sıkıntılı bir süreç içinde, özellikle ticari savaşların başlamasıyla insanların şu anda güvendiği tek şey sadece altın. Altın önümüzdeki günlerde daha da yükselebilir. Yükselmesi de öngörülüyor. Dünyanın merkezi sorunlu diyoruz. Dünyada ki sorunlar bitmiyor. Bir twitle ülkeler savaşın eşiğine geliyor. Bir bakıyorsunuz dost oluyor. Tüm bu olanlar piyasa altüst ediyor. Bu yüzden şu an baktığınız zaman dünyada sıkıntı var. Sıkıntının olduğu yerde altın güvenlidir. Önümüzdeki günlerde altın fiyatları daha da artar diye ön görüyoruz" şeklinde konuştu.

2018'in sıkıntılı ve çalkantılı bir süreç olarak geçtiğini vurgulayan Gülsoy "24 Haziran seçimlerinden sonra malum şahsın adı bahane edilerek ülkemiz, ekonomik saldırı ile karşı karşıya kaldı. Tarihimizde Amerika ile hiç bu kadar gerginlik yaşamadık. Bu gerginlikten sonra kur atakları ile karşı karşıya kaldık. Hiçbir ekonomik veriye dayandırılmadan kur ataklarının oluşması bu saldırının olduğunu gösteriyordu. Biz, insanlarımıza kafaya takmayın, işinize bakın dedik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aldığı hızlı kararlarla birlikte, YEP denilen Yeni Ekonomi programları ile alınan önlemlerle devlet millet ele ele verdiği zaman , kamu ve reel sektörün birlikte hareket etmesiyle şu anda dengelenme sürecine girdik. İş dünyası olarak sıkıntılar var. Ancak bu sıkıntılar birliktelikle yavaş yavaş yok olacaktır. 2019 yılında bu sıkıntılar 2'nci çeyrekten sonra sona ere diyorum. 2019 yılı bizim yılımız olacaktır. 2023 hedeflerine daha iyi olacağız."

Asgari ücrete yapılan zamma da değinen Gülsoy, "Geçim çok zor. 2020 TL hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ekonomik sıkıntılar bittikten sonra ülkemiz ilk 10 ekonomi devler ligine girmesiyle beraber bu ücretlerin karlılık oranının yükselmesi ile asgari ücretin daha da yukarıya çıkmasını, hayat standartlarının daha da yükselmesini temenni ederiz" dedi.

FOTOĞRAFLI