KTO başkanı Gülsoy ''Kucaklayan ve birleştiren olacağız''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-KAYSERİ Ticaret Odasında meclisin ve komitelerin seçiminin ardından bir konuşma yapan odanın yeni yönetim kurulu başkanı Ömer Gülsoy , ''Odamız seçimlerinin ülkemize, şehrimize ve odamıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim. Kazanan şehrimizdir. Kucaklayan ve birleştiren olacağız''dedi

Kayseri Ticaret Odasının oluşturulan yeni yönetim kurulu üyelerine, komisyon üyelerine ve diğer organlarına yapacakları çalışmalarda başarılar dileyen başkan Ömer Gülsoy ''Önümüzdeki dönemde şehrimizin başarısı için birçok çalışmayı 95 meclis üyemiz ile beraber bu mecliste başarıyla icra edeceğiz. Aslında 98 olan meclis üyesi sayımız maalesef halıcılar komitesinin seçime katılamamasıyla 95’ya düşmüştür. Ata mesleğimiz olan halıcılar komitesinin Kayseri Ticaret Odasında yerini alamaması hepimiz için üzüntü vericidir. Her ne kadar mecliste temsil yetkileri olmasa da bütün meclis üyelerimizin gönüllü olarak halıcı esnafımızı temsil ettiğinin bilinmesini istiyorum. Yeni Yönetim Kurulu da bu konuda gerekli çalışmayı yapacaktır. Oy kullanmak için iradelerini ortaya koyan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunarız.'' şeklinde konuştu . KTO başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bu meclis şehrimize yakışır bir şekilde kimseyi ayrıştırmadan, her bir üyesini kucaklayan, birleştirici, esnafımızın sorunlarını sadece dinleyen değil çözüme de kavuşturan bir meclis olmalıdır.Meslek Komitelerini temsil eden siz değerli meclis üyelerimizin, komitelerinde ki diğer üyelerle beraber kendi meslek komitelerinde ki sorunların tespiti ve çözümü için sık sık sektör toplantıları düzenleyerek odamız ile üyelerimiz arasında ki bağın güçlendirmesi sağlanacaktır. Bu odanın esas sahibi üyelerimizdir. Genel seçimlerimizin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Seçim sürecinin huzurlu bir şekilde geçmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz eder. Seçimlerin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Yüzyıllardır ismi ticaretin merkezi olarak anılan, ülkemize birçok değer yetiştiren, ticaret erbabı, basiretli tüccarların şehri Kayserimiz son yıllarda bu değerlerle anılmak yerine maalesef hepimizin içini burkan ithamlara maruz kalmaktadır. Bu şehrinin ismininin ihanet çeteleriyle beraber anılmasına Kayseri asla müsaade Her kim ki ülkemizi ve şehrimizi lekelemeye, zarar vermeye çalışacak eylem ve faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ederse bu meclis mücadelede her zaman en ön safta yer alacaktır. Kıymetli meclis Üyelerimiz;Önümüzde uzun ama bir o kadar da kısa bir çalışma süresi var. Hemşerilerimizin bizden beklentileri doğrultusunda şehrimiz ve ülkemiz için faydalı icraatları yerine getirmek için var gücümüzle mücadele etmeliyiz. Sözlerime son verirken meclisimizin ülkemize, şehrimize, odamıza hayırlı olmasını, hayırlı kararlar alınmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim. Allah Yar ve Yardımcımız Olsun.''